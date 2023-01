Guy Ritchie sigue adelante con la batalla legal para obtener la custodia de su hijo

El director de cine Guy Ritchie ha pedido ayuda a los representantes del grupo Fathers4Justice para que le expliquen en términos no jurídicos sus derechos como padre mientras continúa adelante con la batalla por la custodia de su hijo Rocco (15), fruto de su fallido matrimonio con la cantante Madonna, según informa el periódico Daily Mirror.

"Ofrecemos apoyo a miles de padres, incluyendo algunos famosos, con sus casos legales", explicó Matt O'Connor, fundador de Fathers4Justice.

Rocco abandonó la gira mundial de su madre el pasado mes de diciembre para trasladarse a Reino Unido junto a su padre, donde ha permanecido hasta ahora. En las últimas semanas, Madonna ha comentado en varias ocasiones durante sus conciertos lo duro que le resulta estar lejos de su hijo, llegando incluso a referirse a su exmarido como un "cap**lo" por alejar a Rocco de su lado.

"Millones de padres pueden identificarse con el dolor que estará sintiendo ahora Madonna al estar separada de su hijo. Los padres no tienen ningún derecho legal a ver a sus hijos tras la separación y no se presupone el derecho a la custodia compartida. Por tanto, es muy raro que una madre tenga que experimentar este tipo de pérdida. Sin embargo, no hay ninguna justificación para denigrar públicamente al padre de Rocco. Los niños necesitan recibir lo mejor de sus dos padres", añadió O'Connor.

Por: Bang Showbiz