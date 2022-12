Guy Ritchie quiere hacer una sesión de fotos sin camiseta junto a Vladimir Putin

El cineasta Guy Ritchie tiene una "obsesión" por cortar leña, afición que cree compartir con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por lo que piensa que serían los compañeros perfectos para una sesión de fotos un tanto reveladora en la que lucir su masculinidad y su pasión común.

"[¿A qué dedico mi tiempo libre?] A cortar leña. Me gusta cortar leña. Tengo una obsesión por la madera ahora mismo. Me estoy volviendo una especie de leñador a media jornada. Eso, o también me gustan bastante las Maldivas", bromeó en la revista ShortList.

Y, con motivo de la promoción de su nuevo trabajo ambientado en la Guerra Fría, 'Operación U.N.C.L.E.', el director sugirió que unas cuantas instantáneas suyas con el mandatario, aprovechando su compartida afición por la leña, podrían favorecer la difusión del filme en Rusia, dejando claro que las relaciones entre el este y el oeste están mucho más calmadas.

"A él también le gusta cortar leña. Creo que podríamos hacer una sesión de fotos, los dos sin camiseta. O con tigres. O montando a caballo, o con hachas atadas a la espalda...".