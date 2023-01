Grupo musical compara a Justin Bieber con una enfermedad de transmisión sexual

A pesar de que ellos mismos conocen de primera mano lo abrumador que puede llegar a resultar tener que lidiar con la fama a una edad demasiado temprana, los componentes de la banda australiana Hanson no se muestran nada amables a la hora de juzgar a la gran estrella juvenil del momento: el cantante Justin Bieber.

Los hermanos Hanson no solo le han dedicado unas palabras muy poco amables al joven de 23 años, sino que han demostrado además que se encuentran entre las pocas personas en este mundo que no ha escuchado en la radio el famosísimo tema 'Despacito' de Luis Fonsi en el que el canadiense se anima a cantar unos versos en español.

"¿Puedo confesar que en gran parte me alegro de no haber reconocido esa canción? Preferiría no ganarme ninguna enfermedad venérea, cada vez que Justin Bieber se acerca a mis orejas... salgo corriendo. Sus canciones son terribles", afirmó Zac Hanson, el líder de la formación que a finales de los 90 enamoraba a miles de jovencitas con sus aires de surfero y su media melena, en una entrevista a la emisora Hit107 FM en la que le pidieron que identificara varios temas.

No contento con expresar alto y claro su desdén por el estilo musical del intérprete de 'Sorry', el músico aseguró que escuchar los sencillos del joven artista le provocaba "infección de oído", una ocurrencia que fue celebrada con grandes carcajadas por sus hermanos, quienes no dudaron en añadir sus propias pullas a las de Zac apuntando que la música de Bieber era "clamidia".

Lo lógico sería pensar que la trayectoria de los Hanson daría pie a una actitud más comprensiva hacia Bieber, en vista de que pocos artistas saben lo que es trepar a lo más alto de las listas de éxitos antes de que les creciera la barba. Sin embargo, a la vista está que ese no es el caso.

Por su parte, los australianos se han embarcado en un gira por su país natal para celebrar su 25 aniversario deleitando a sus fans con algunos de sus temas más míticos como 'MMMBop', 'If Only' o 'Penny and Me', una serie de éxitos que les dieron a conocer antes de que a principios y de los que nunca han renegado a pensar de que en el 2000 decidieran apostar por una carrera en el circuito indie.

"Es como escuchar a otra persona. Igual que cuando escuchas a Jackson 5 y después a Michael Jackson, que es totalmente distinto. Hay pocos artistas que publican canciones a esa edad, así que no hay mucho que comparar. Para nosotros... te sientes orgullosos de la canción, pero no es como si estuvieras escuchando tu propia vez", apuntó Zac en referencia a sus viejos éxitos.

Por: Bang Showbiz