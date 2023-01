¡Gran estreno! Así fue el inicio de ‘Yo Me Llamo’

Barranquilla fue la ciudad en la que ‘Yo Me Llamo’ debutó. Allí, salieron grandes sorpresas, entre ellas, muy buenas imitaciones de David Bisbal, Celia Cruz y Ana Gabriel. No todo fue perfecto, pues hubo un imitador de Sebastián Yatra que fue tendencia, pero por no parecerse en nada a él.

En primicia, Amparo Grisales confesó que Chayanne era el ‘polvo’ al cual le había dicho que no.

Luego de Barranquilla pasaron a Bucaramanga en donde encontraron a un Pipe Bueno que no tenía nada de bueno, a una Rocío Dúrcal que cautivó al jurado y ni qué decir de una Maía y del grupo Sin Bandera.