Gloria Estefan: 'No fue fácil adaptarse a la vida estadounidense'

Aunque se siente tan identificada con su Cuba natal como con la ciudad de Miami en la que creció desde los tres años, Gloria Estefan asegura que los inmigrantes cubanos que trataban de escapar de la isla caribeña tras el golpe de estado de Fidel Castro (1959) no fueron recibidos precisamente con los brazos abiertos en la tierra donde finalmente lograron echar raíces.

De hecho, la reina del pop latino puede ejemplificar con su propia experiencia la forma en que algunos estadounidenses exhibían su desconfianza ante los recién llegados, poniendo trabas al alquiler de apartamentos y, en el caso de la familia de Gloria, dificultando su tarea de encontrar un lugar donde poder asentarse.

"Yo era muy pequeña todavía, creo que tenía solo tres años, pero me acuerdo de que mi madre estaba muy preocupada cuando llegamos a Miami porque no había manera de encontrar piso. De hecho, en algunos anuncios se advertía claramente que no se aceptaban animales, niños o incluso cubanos, por lo que no nos resultó fácil integrarnos en la vida estadounidense. Pero al menos tuvimos la suerte de contar con una gran comunidad de cubanos que se apoyaban mutuamente", reveló la intérprete en el programa 'The One Show' de la BBC británica.

Cincuenta años después de poner pie en Estados Unidos, tanto Gloria como su marido Emilio Estefan han logrado convertirse en uno de los matrimonios más respetados de la ciudad y ser una de las parejas artísticas más exitosas de la historia de la música.

Esa trayectoria motiva que la reina del pop latino esté calentando ya sus cuerdas vocales para presentar este jueves su esperado concierto en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo: el del Royal Albert Hall de Londres, una actuación para presentar las versiones de temas clásicos que integran su nuevo disco de estudio, 'The Standards'. El espectáculo de esta noche poco tiene que ver con la primera vez que Gloria visitó Londres para grabar un número musical en los estudios de la BBC -en 1981, durante su etapa en los Miami Sound Machine-, ya que hace 31 años era imposible que su rompedora estética pasara desapercibida.

"Recuerdo cuando actuamos en el programa 'Top of the Pops' [de la cadena británica BBC] en 1981, cuando tenía el pelo alborotado, vestía prendas llamativas y solía salir al escenario con la cara cubierta de barro. Eran otros tiempos, desde luego, pero lo que más recuerdo de esa primera visita era el sol tan espléndido que hacía, a diferencia de ahora, y lo emocionada que estaba por visitar un lugar lleno de referencias históricas", confesó la diva de la música latina.

Como había mencionado en ocasiones anteriores, el nuevo trabajo discográfico de Gloria Estefan supone un particular homenaje a las canciones que han marcado su vida, incluido el tango de Carlos Gardel 'El día que me quieras' que ahora lleva a la artista a rememorar anécdotas del día de su boda.

"El día de mi boda fue inolvidable porque no teníamos nada preparado. Todavía con el traje de novia puesto, Emilio y yo fuimos al hospital a visitar a mi padre, que estaba enfermo. Cuando volvimos a casa, nuestros amigos más cercanos nos habían preparado una fiesta sorpresa y llena de gente. Estuvimos bailando toda la noche al son de nuestras canciones preferidas", se sinceró.

Por: Bang Showbiz