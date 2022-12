Gloria Estefan celebrar el cumpleaños de Emilio Estefan en twitter

Después de más de tres décadas de matrimonio, la cantante Gloria Estefan y su marido Emilio continúan tan enamorados como el primer día, tal y como ella misma ha demostrado enviándole una emotiva felicitación por su 64 cumpleaños a través de las redes sociales, donde ha asegurado que los últimos 40 años a su lado han sido una bendición.

"Feliz cumpleaños a mi único Emilio Estefan. ¡Feliz y bendecida de haber compartido los últimos 40 años! Mucha salud y felicidad, mi amor. Te quiero mucho", escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Además de ser uno de los matrimonios más sólidos de la industria musical, Gloria y Emilio siguen formando un tándem infalible en el terreno profesional, siendo el último de sus proyectos el musical 'On Your Feet', para el que en un principio se rumoreó que esperaban contar con Ariana Grande interpretando el papel de Gloria, al ser grandes admiradores de su talento.

"La vi cuando tenía 8 años en un crucero, había cantado una canción. Literalmente fui hacia donde estaba y le dije a ella y a su madre: 'No sé si has planeado dedicarte a esto, pero es algo que tienes que hacer porque eres una cantante increíble'", confesaba la propia Gloria al periódico New York Daily News.

Por: BangShowbiz