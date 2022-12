Gina Rodriguez utiliza su influencia para colar a sus '700 familiares' en fiestas exclusivas

La hasta ahora prácticamente desconocida Gina Rodriguez se ha convertido de la noche a la mañana en la nueva chica de moda de Hollywood tras hacerse con el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia o Musical el pasado domingo, una popularidad que no le da ninguna vergüenza exprimir al máximo para conseguir colar a su amplia familia en los locales más exclusivos.

"Mi familia vino para reunirse conmigo después [de la entrega de premios] porque me habían dicho que si ganaba el Globo de Oro podríamos colarnos en cualquier sitio. ¡Es como tu ticket dorado de Willy Wonka [en referencia a 'Charlie y la fábrica de chocolate']! Así que mis 700 familiares vinieron conmigo a la fiesta posterior", explicó divertida a Entertaiment Tonight.

Eso sí, la gran ventaja de llevarse a su familia de fiesta con ella fue que no tuvo que preocuparse en ningún momento de perder el preciado galardón, ya que su padre se encargó de custodiarlo con el mayor celo posible durante toda la velada.

"Mi padre protegió el trofeo como si se tratara de mi propia vida. Es muy interesante porque cuando lo consigues todo el mundo te dice: '¡Déjame tocarlo, déjame tocarlo! ¿Puedo sujetarlo?'. Yo siempre contestaba: 'Claro, por qué no'. Pero mi padre se ponía todo el tiempo en plan: '¿Quién es ese? ¿Le conoces?'. Así que me tocaba explicarle que estaba delante de mi productor ejecutivo y que no pasaba nada", añadió.