Gerard Piqué se lanza al mundo de los videojuegos

La gran madurez que irradia el guapo defensa del FC Barcelona no solo se ve reflejada en la familia que ha formado a sus 26 años junto a la cantante Shakira y su primogénito Milan, sino también en los proyectos empresariales que ha iniciado al margen de su carrera futbolística para planificar su futuro profesional.

De esta forma, Gerard Piqué ha decidido ahora dar un empujón a la desarrolladora de videojuegos online que fundó en 2006, Kerad Games, reclutando jóvenes programadores que estén dispuestos a lanzar cuanto antes 'Golden Manager', el gran proyecto de la compañía.

"¡Hola amigos! ¿Sabéis que tengo una compañía de videojuegos llamada Kerad Games? Necesitamos diseñadores, programadores, scrum masters y Q&A. Si quieres aportar tu talento y entusiasmo a Golden Manager envíame tu currículum vitae lo antes posible. Ya estamos contratando nuevos empleados", escribió Piqué en su página de Facebook para movilizar a su base de seguidores.

Como demuestran los siete años de andadura de un negocio que en un principio se llamó 'Kerad Project', la faceta de ávido emprendedor que proyecta el futbolista venía fraguándose desde hacía varios años, cuando planificó junto a sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, la constitución de varias sociedades relacionadas con el mercado inmobiliario de Barcelona y el desarrollo tecnológico. De la misma forma, el astro del balón se sumergió entre los años 2011 y 2012 en intensas clases de economía, administración y contabilidad para combatir así las incertidumbres del futuro.

"Esta carrera [la de futbolista] es relativamente corta y hay que disfrutarla al máximo, pero también hay que dedicar el tiempo libre a otros asuntos y emprender nuevos proyectos que se mantengan en el tiempo. Yo paso mucho tiempo en la oficina y pensando en nuevos retos con los que seguir activo durante muchos años", aseguraba en una entrevista al diario The Huffington Post.

Mientras Gerard Piqué se esfuerza a diario por consolidarse como empresario, su famosa pareja aprovecha las pocas horas libres que le deja el día para implicarse activamente en los trabajos de su fundación 'Pies Descalzos' y su fructífera colaboración con UNICEF, lo que ha llevado a Shakira a animar constantemente a sus fans a que se impliquen como ella en proyectos de solidaridad.