George Clooney se mudará a Reino Unido

El actor George Clooney y su mujer, la abogada de derechos humanos Amal Alamuddin, se instalarán definitivamente en su mansión situada en el pueblecito de Sonning, a 65 kilómetros al sureste de Londres, el próximo mes de septiembre.

Publicidad

Aunque Clooney tiene planeado pasar la mayor parte del tiempo en su propiedad valorada en 14 millones de euros (15.5 millones de dólares), tendrá que volar con frecuencia a Los Ángeles para cumplir con sus compromisos profesionales.

"Las reformas de la casa estarán terminadas a finales del verano y nos mudaremos. Y estaremos yendo y viniendo todo el tiempo entre Londres y Los Ángeles", reveló el intérprete a USA Today.

Uno de los mayores atractivos para Clooney de vivir en el campo es poder mantenerse alejado del bullicio de Hollywood.

"Es muy diferente, y el pueblo nos ha acogido muy bien. Hay un pub al que solemos ir caminando muy a menudo, tenemos que atravesar un cementerio para llegar hasta él. Es genial", añadió.

Publicidad

Pero Clooney no es la única estrella que ha decidido trasladar su residencia a Reino Unido recientemente. Otro de los hombres más deseados de Hollywood, el actor Antonio Banderas, anunció el pasado mes de marzo sus planes para instalarse en Londres, en su caso para perseguir su sueño de estudiar diseño y confección en la Central Saint Martins, una escuela famosa por su programa de arte y moda.

"Es algo que quiero hacer de todo corazón, voy a estudiar diseño y confección. He estado dándole vueltas desde hace tiempo y Saint Martins es seguramente una de las mejores escuelas del mundo, así que voy a empezar a estudiar allí... Necesito ampliar mis conocimientos para adentrarme en ese territorio en el futuro. En realidad, me hace sentir joven de nuevo tener que hincar los codos otra vez para intentar entender algo desconocido. Por supuesto, no tengo pensado renunciar a mi carrera profesional", aseguraba el malagueño en el programa 'Loose Women' de la cadena británica ITV.

Publicidad

Por: Bang Showbiz