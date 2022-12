¿Garantizará el carisma de Ricky Martin su éxito en 'La Voz'?

Además de ser considerado uno de los artistas más atractivos de la industria musical, Ricky Martin (42) puede presumir de poseer un carisma arrollador, una combinación explosiva que no ha pasado desapercibida para el resto de coaches del programa 'La Voz México' y sus respectivas parejas sentimentales. De hecho, la extrovertida Yuri tiene claro que el portorriqueño contará con una gran ventaja a la hora de reclutar para su equipo a los concursantes más talentosos, debido a unos más que evidentes atributos físicos que han logrado impresionar incluso a su marido.

"Yo creo que muchos de los concursantes se van a querer ir con Ricky Martin, y eso me estresa. Aunque claro, ¡hasta yo me iría con él! Pero mejor que no, porque mi esposo me parte la mandarina en gajos", aseguró la incombustible artista al periódico Publimetro.

Estas declaraciones parecen desmentir definitivamente las supuestas tensiones que marcarían la relación de Ricky con el resto del equipo del programa debido a su actitud de estrella caprichosa incapaz de adaptarse al más mínimo cambio en los horarios de grabación. Las especulaciones en torno al mal ambiente que reinaría en el plató llegaron a tal punto que la presentadora Jacqueline Bracamontes -quien retoma su papel de maestra de ceremonias en esta nueva edición del concurso- quiso salir en defensa del cantante para asegurar que mantiene una relación inmejorable con sus compañeros Laura Pausini, Julión Álvarez y la ya citada Yuri.

"Puedo asegurar que Ricky es supernatural. Si ha habido broncas, eran broncas de la producción, nada de los coaches", confesaba recientemente al portal People en Español la estrella televisiva.