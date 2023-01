Gael García Bernal celebra con gran emoción su nominación a los Globos de Oro

El anuncio de los nominados a la próxima edición de los Globos de Oro, que se celebrarán el próximo 8 de enero en el Beverly Hilton de Los Ángeles, ha dado un motivo de alegría por partida doble a Gael García Bernal. El actor mexicano vuelve a estar nominado en la categoría de Mejor Actor de Comedia en las categorías televisivas por su trabajo en la serie 'Mozart in the Jungle', por el que ya se llevó el galardón en la anterior edición, pero además la cinta 'Neruda' que protagoniza a las órdenes de Pablo Larraín -responsable del biopic 'Jackie'- también competirá por el premio a Mejor Película Extranjera.

¡Qué lunes más espectacular! Ando brincando de la emoción. Neruda, Mozart in the Jungle y su servidor nominados pal #GoldenGlobes ¡ea ea ea! — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) December 12, 2016

Bernal ha querido hacer partícipes a sus seguidores de tan buena noticia a través de sus redes sociales: "¡Qué lunes más espectacular! Ando brincando de la emoción. Neruda, 'Mozart in the Jungle' y su servidor nominados pal Golden Globes ¡ea ea ea! (sic)".

Por el momento, y a la espera de que se celebre la gala que presentará Jimmy Fallon, las candidaturas -anunciadas por Don Cheadle, Laura Dern y Anna Kendrick- han dado una mayoría abrumadora al musical 'La La Land' con siete candidaturas, seguida de cerca por el drama 'Moonlight' con seis y la cinta 'Manchester by the Sea' con cinco, incluida una nominación a Mejor Actor de Drama para Casey Affleck, hermano del oscarizado Ben Affleck.

En las categorías televisivas y cumpliendo todas las expectativas, la serie de Ryan Murphy 'The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story' se ha llevado la palma con cinco candidaturas, aunque 'This is Us' -una de las sorpresas de la temporada protagonizada por Mandy Moore- ha recibido otras tres.

Otra que repite nominación es la actriz Gina Rodriguez, que el año pasado volvió a ser reconocida en la categoría de Mejor Actriz de Comedia por su trabajo en 'Jane the Virgin', la serie que le valió un Globo de Oro en 2015.

Por: Bang Showbiz