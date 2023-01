French Montana destaca el apoyo de Khloé Kardashian a Lamar Odom

El rapero French Montana, que mantuvo una relación sentimental con la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' durante varios períodos de 2014, está encantado con que Khloé se haya mantenido, y se mantenga, junto a Lamar Odom mientras el exjugador de baloncesto se recupera del incidente que casi le cuesta la vida en un burdel de Nevada, tras consumir drogas y alcohol en abundancia.

"Todas las mujeres deberían apoyar a sus hombres como lo hace ella", comentó French a Entertainment Tonight.

Khloé, por su parte, quiso agradecer recientemente en su web el apoyo de su familia, amigos y fans durante estos "difíciles" días.

"La última semana ha sido increíblemente difícil. Estoy realmente agradecida a los familiares, amigos y seguidores que nos han transmitido su apoyo y han rezado por Lamar. También quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo del hospital Sunrise, especialmente a los fantásticos doctores y enfermeras por su amabilidad y su concienzudo trabajo. Bajo sus increíbles cuidados se han dado grandes pasos. Nunca se puede estar preparada para una experiencia como esta, pero sin la ola de amor y los incontables rezos que Lamar ha recibido y sin la fuerza que me han dado mis seres queridos, habría sido muy difícil de soportar. Gracias por el continuo apoyo. ¡Dios es grande!".