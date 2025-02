Freddy Burbano habla tras su condena y compara su caso con el de Epa Colombia

El 9 de julio de 2022, el cantante Freddy Burbano estuvo involucrado en un accidente de tránsito que tuvo como trágica consecuencia la muerte de Karen Molina, una joven de 22 años. Tras este hecho, el Juez 39 Penal del Circuito de Bogotá dictó la sentencia en la que condenó a Burbano a 50 meses de prisión domiciliaria y 56 salarios mínimos por el delito de homicidio culposo agravado.

En su primera entrevista tras ser condenado, el cantante confiesa a La Red lo difícil que ha sido este proceso para él, especialmente porque tenía once conciertos confirmados que tuvo que cancelar. Además, menciona que ha tenido que devolver el dinero a sus seguidores y expresa que este ha sido un momento complicado para su carrera.

El cantante también comparte que no tiene intenciones de apelar la sentencia. “No, la verdad no voy a apelar, quiero quedarme tranquilo, como en paz conmigo mismo, porque pienso que es un momento para pensar y meditar, reflexionar en muchos aspectos”, asegura.

Burbano, quien es el principal proveedor de su familia, también está solicitando un permiso de trabajo para poder seguir adelante y atender sus responsabilidades económicas.

Además, ante las comparaciones que han hecho entre su caso y el de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, responde con firmeza: “Comparan mucho este dilema con el de Epa Colombia, personas que no saben tal vez, pero las cosas son muy diferentes, el caso es muy distinto (…) Yo no soy una persona asesina, no soy una persona que sale a la calle a hacerle mal a la gente, no se hizo con una intención, fue un accidente”.

