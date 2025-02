Freddy Burbano, condenado a cuatro años de cárcel por la muerte de joven de 22 años

El reconocido cantante de música popular Freddy Burbano fue condenado a 50 meses de prisión, es decir cuatro años y tres meses, por los hechos cometidos el 9 de julio de 2022 cuando se vio involucrado en un accidente en Puente Aranda en Bogotá que dejó como víctima mortal a Karen Molina, una joven de 22 años.

El juez 39 penal del circuito de la capital dio a conocer la sentencia por el delito de homicidio culposo y, además de informar la pena en la cárcel, afirmó que el artista debe pagar la multa de 47 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Burbano se encontraba manejando su camioneta por la calle 13 con carrera 39 cuando de pronto colisionó violentamente un taxi que llevaba una pasajera que perdió la vida. De acuerdo con las primeras versiones, el intérprete de 'De qué me presumes' y 'Corazón de piedra' se hallaba aparentemente bajo los efectos del alcohol y conduciendo a un alto nivel de velocidad.

A esto se le suma que después de informarse el suceso a la opinión pública, empezaron a viralizarse videos en los que él aparecía consumiendo licor momentos antes del siniestro vial.

En diálogo con La Red, de Caracol Televisión, Burbano explicó que este momento cambió su vida para siempre, dado que tuvo no solo problemas emocionales, sino también económicos, pues se le redujeron las oportunidades laborales.

"Acepto que me equivoqué, pero siento que no es cien porciento mi responsabilidad, hay varios temas que todavía las personas no saben. Hay gente que piensa que yo fui cien porciento el culpable de este accidente (...) A esa hora todo el mundo anda a una velocidad de 70, de 60, de 80 kilómetros y yo no iba rebasando esa velocidad", dijo en el citado programa.

A pesar de la decisión tomada por el juez, Freddy tendrá la posibilidad de acceder a la medida domiciliara, así lo expuso el abogado defensor Miguel Ángel Morales, quien mencionó que será cobijado con casa por cárcel debido a que la condena no supera los 96 meses y al preacuerdo que firmó músico.