"Me encanta ver como bailan, esa velocidad en los pies que le pusieron los caleños renovó por completo el género" afirmó Frank.

"A mí me gusta bailar boleros, porque eso era lo que había en mi casa, y aunque nunca he tomado clases aprendí a hacerlo muy bien, sin embargo en la actualidad me gustaría tomar lecciones de tango" finalizó.

Prensa Canal Caracol