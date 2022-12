Felicity Jones se siente más sexy en Europa que en Estados Unidos

A la protagonista de 'La teoría del todo', Felicity Jones, le encantaría que en Reino Unido y Estados Unidos se celebrara el "ser mujer" de la misma manera que lo hacen en otras ciudades europeas.

"En París o en Barcelona [me siento más sexy]. Sientes tu sexualidad simplemente por el hecho de ser mujer. Es algo que sin duda Inglaterra y América deberían adoptar", explicó a la revista Violet Grey.

Un rasgo de esa feminidad tan sentida por la actriz son los tacones, que ha aprovechado para llevar en todos los eventos a los que ha acudido estas últimas semanas a raíz de su participación en la galardonada película; un sinfín de alfombras rojas que le han permitido mejorar su técnica de andar en zapatos de vértigo.

"Ahora puedo caminar con tacones de más de 12 centímetros, algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Literalmente, debajo de mi vestido voy en zancos", bromeó.

Pero aunque andar guapa cueste trabajo, a la actriz le merece la pena porque le permite codearse con grandes estrellas del cine a las que siempre ha idolatrado.

"Estoy constantemente pensando 'no puede ser cierto'. ¿Estar en los Globos de Oro y en compañía de Meryl Streep y Robert Downey Jr.? ¡Son iconos del cine!".

Y no son los únicos iconos a los que Felicity admira. Con la familia Kardashian ocupa sus momentos libres. Aunque sea a través de una pantalla.

"Veo 'Keeping Up With The Kardashians'. Su reality show es súper relajante. Es la manera en la que desconecto", añadió.