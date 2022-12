Eva Longoria vuelve a llevarse bien con su exmarido Tony Parker

El amargo divorcio que protagonizaron Eva Longoria y el jugador de baloncesto Tony Parker parece haber quedado definitivamente en el pasado, ya que ambos han vuelto a retomar su amistad, tal y como la actriz demostró el pasado 22 de abril cuando se la pudo ver animando al equipo de su exmarido, los San Antonio Spurs, contra los LA Clippers.

"Eva y Tony han decidido que lo pasado, pasado está. Eva está en un buen momento de su vida ahora, por eso ha podido dejar atrás su complicada ruptura. Además, es una gran fan de los Spurs", aseguró una fuente a la revista OK!

Eva -que actualmente mantiene una relación con el empresario mexicano José Bastón- puso punto final a su matrimonio con Tony en 2011 después de descubrir cientos de mensajes de texto de otra mujer en su móvil.

"No comía. Estaba deprimida, estaba triste. Mi dieta era a base de café. Y la gente me decía que tenía un aspecto genial, que el divorcio me sentaba bien. Y yo solo podía pensar que no me encontraba bien, que no tenía energía. No sabía que estaba deprimida. Quiero decir, era consciente de que estaba en un momento triste de mi vida, pero no me incluía en la categoría de gente deprimida", revelaba Eva en el programa del televisivo psiquiatra Dr. Oz.