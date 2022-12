Eva Longoria se burla de la prensa

La estrella televisiva cada vez es más rotunda a la hora de desmentir las informaciones que se publican sobre su azarosa vida amorosa, hasta el punto de que ya no se preocupa por mantener la corrección política cuando se trata de negar romances a través de su presencia en las redes sociales .

En esta ocasión, y sin ningún tipo de miramiento, Eva Longoria ha decidido reírse a carcajada limpia del último romance que le ha atribuido la prensa -concretamente, un amigo con el que ha sido fotografiada por las calles de Malibú (California)- haciendo referencia al ridículo que, según ella, hacen los medios cada vez que se aventuran a planificar su vida sentimental.

"Jajajaja, casi me orino encima al leer esta noticia que han publicado [un artículo del diario británico Daily Mail en el que Eva aparece retratada junto a un anónimo acompañante]. Ese es el prometido de una de mis mejores amigas y la casa que aparece detrás no es la suya, sino la mía. No entiendo la manía que tienen los medios de emparejarme con cualquier persona", escribió en su perfil de Twitter exhibiendo una mezcla de diversión e incredulidad.

Aunque en la actualidad su rutina diaria se ve inundada de incontables proyectos profesionales y también relacionados con su faceta de activista, los representantes de la prensa han estado más atentos a los supuestos devaneos amorosos de la artista de origen mexicano, a sus deseos de encontrar finalmente el amor de su vida y, sobre todo, a los rumores que apuntaban a que la intérprete había retomado su relación sentimental con Eduardo Cruz : aspectos de la vida privada que Eva no ha sido capaz de ignorar y a los que ha respondido a través de las plataformas virtuales.

"Se han malinterpretado totalmente mis palabras. Me encantan los niños y me gustaría ser madre si encuentro a la persona adecuada. Tampoco renuncio al matrimonio ", escribía tras conceder una entrevista cuyo título casi no dejaba lugar a dudas: 'No necesito tener hijos para ser feliz'. En un tono similar, Eva rechazaba con claridad que hubiera protagonizado algún tipo de reconciliación amorosa con el hermano de Penélope Cruz.

Por: Bang Showbiz