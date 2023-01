Estas son las nominaciones del talento colombiano en los ‘Premios tu Mundo’

Los seguidores eligen a sus estrellas favoritas de la actuación, artistas musicales, celebridades de televisión, clubes de fans e influenciadores de 30 categorías en competencia, haciendo de los ganadores un verdadero reflejo de la cultura popular.

Los colombianos nominados este año son:

Maritza Rodríguez en la categoría ‘Protagonista favorita’, por su papel de Amparo Rojas en ‘El señor de los cielos’.

Christian Tappan en la categoría de ‘El malo más bueno’, por su papel de Gustavo Gaviria 'El oficial', en la cuarta temporada de ‘El Señor de los Cielos’.

Marisela González en la categoría ‘La buena más buena’, por su papel de ‘La felina’, en la cuarta temporada de ‘El señor de los cielos’.

Ana Lucía Domínguez con dos nominaciones: Actriz Favorita, por su papel de ‘La Tuti’ en la segunda temporada de ‘Señora Acero’, y en la categoría I’m sexy and i know it (Yo soy atractivo y lo sé) por su escultural figura.

En la categoría ‘Actor Favorito’ se enfrentan tres colombianos: Alejandro López por su papel de súper Javi en la cuarta temporada de ‘El señor de los cielos’; Lincoln Palomeque, por su interpretación como Manuel Caicedo en la segunda temporada de ‘Señora Acero’, y Mauricio Henao, por su interpretación de ‘Pepito’ en la misma producción.

Lincoln Palomeque repite nominación en la categoría ‘La pareja perfecta’, junto a Blanca Soto en la segunda temporada de ‘Señora Acero’.

En la categoría ‘La buena más buena’, en el formato Novela Serie, compiten las colombianas Carolina Gaitán, por su papel como Lola Calvo en la serie ‘Celia’ y Ana Harlen Mosquera por su interpretación de Milagros en ‘La Esclava Blanca’.

Maluma y JBalvin se enfrentan en la categoría ‘Artista urbano favorito’.

Los nominados a ‘Premios Tu Mundo’ fueron seleccionados por un panel de profesionales de la industria.

Para aquellos colombianos que quieran votar por sus celebridades favoritas, pueden hacerlo a través de la página PremiosTuMundo.com.