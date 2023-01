Nos llegaron unas fotos en donde se ve muy cerca al actor venezolano Luciano D' Alessandro de Tuti Vargas, la ex de Sebastián Yepes. En ellas se observa a la pareja junta y bastante coqueta compartiendo en un restaurante al norte de la ciudad el pasado domingo. Además, no es la primera vez que los vemos departiendo. No obstante, le preguntamos a Luciano y nos dijo que eran buenos amigos, que no había nada más.