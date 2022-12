Esta podría ser la razón de la crisis entre David Bisbal y Eugenia Suárez

El viaje relámpago de David Bisbal a Argentina sin tiempo aparente para visitar a su novia Eugenia Suárez, continúa generando un sinfín de rumores que apuntan ahora a que la crisis sentimental que estaría atravesando la pareja se debería a una fotografía de la joven actriz en compañía de su exnovio Nacho Viale que habría enfurecido al almeriense, según se hace eco el portal Rating Cero.

Aunque por el momento ni Bisbal ni Eugenia han querido pronunciarse sobre la polémica imagen -tomada el pasado 19 de enero en Mar del Plata-, sí lo ha hecho el protagonista masculino de la misma para asegurar que no ha retomado el noviazgo que mantuvo con la intérprete entre 2010 y 2012. De paso, Viale también ha confirmado que los rumores de ruptura entre los dos artistas no son ciertos.

Publicidad

"A ver, vamos a aclarar semejante mentira. Encontrarse en un aeropuerto, que suspendan un vuelo, y volverme solo a dormir al hotel es arreglarse con alguien, ¡no lo sabía! ¡Lamento que mientan así! Lamento que involucren a Eugenia, que tiene su pareja", escribió Viale en su cuenta de Twitter.

Desde que Eugenia no acudiera al concierto que ofreció el cantante en Villa María el pasado sábado han ido surgiendo diferentes 'pruebas' de que el romance entre ambos se ha ido enfriando, entre las que se incluiría el hecho de que Bisbal no luciera la cadena de plata idéntica a la que posee ella a su paso por Argentina.

Sin embargo, hasta ahora el intérprete -poco dado a hablar de su vida personal- ha seguido refiriéndose a Eugenia como una persona por la que siente "un cariño muy especial" en sus apariciones públicas.

"En Argentina siempre me he encontrado con muy buen cariño y evidentemente me he encontrado también con un cariño muy especial. Es algo mágico que sucedió y ahí está. Es una maravilla y hay que agradecérselo a Dios", declaraba a principios de esta misma semana el intérprete en alusión a su romance con la actriz durante una entrevista a la cadena argentina TVP.

Publicidad

Bang Showbiz.