Esta actriz se arrepiente de haber rechazado un papel en ‘Chicas Malas’

Ahora que 'Chicas Malas' vuelve a estar de plena actualidad con el estreno del musical basado en el filme, no han parado de salir a la luz nuevas y divertidas anécdotas acerca de lo diferente que podría haber sido la historia si, por ejemplo, Lindsay Lohan hubiera dado vida a la malvada Regina George y Rachel McAdams a Cady, la inocente estudiante recién llegada de África, como llegaron a contemplar por un instante los productores.

La banda más temida del instituto, Las Plásticas o Las Nenas, también podría haber tenido un aspecto muy distinto, según ha revelado ahora la actriz Evan Rachel Wood, que en su momento tuvo la 'brillante' idea de rechazar un papel en la producción que ha acabado por convertirse en un clásico de la cultura pop.

"A ver, había una buena razón", se apresuró a explicar la protagonista de 'Westworld' en el late-night de Jimmy Fallon para justificar por qué dejó escapar una oportunidad única en la vida. "El único motivo por el que dije que no es que ya había aceptado participar en otra película titulada 'Pretty Persuasion', que también estaba ambientada en un instituto y era muy similar, con un estilo parecido al de 'Las Heathers'".

Sobra decir que la cinta en la que optó por participar Evan Rachel Wood no obtuvo el mismo éxito que la comedia escrita por Tina Fey, algo de lo que la primera ha tomado buena nota para no repetir errores similares en un futuro. Con esa idea en mente, la actriz se ha ofrecido a aparecer en cualquier proyecto que tenga en mente la ingeniosa guionista y humorista... siempre y cuando no gire en torno a androides, por motivos obvios.

"Tina, si me estás escuchando, siento mucho que empezáramos con mal pie. Estaría encantada de participar en tu próxima película, siempre y cuando no trate sobre la sublevación de los robots", le aseguró a la productora, en referencia al argumento de 'Westworld', la exitosa serie que ella protagoniza actualmente para la HBO.

