Escándalo: Enrique Iglesias es demandado por no pagar derechos de autor

Enrique Iglesias ha sido demandado por el productor musical Steve Morales ante la Corte Superior de Los Ángeles por incumplimiento de contrato e impago de los derechos de autor de algunos de los sencillos de su disco 'Escape', con el que saltó a la fama a nivel internacional en 2001.

Según informa el portal My News LA, Morales reclama ahora al intérprete una indemnización económica por daños no especificada por su labor de producción de los sencillos 'I Will Survive', 'Don't Turn Off the Lights' y 'Love 4 Fun' después de ser contratado por Enrique en noviembre del año 2000.

Aunque por el momento ni Enrique ni ninguno de sus representantes se ha pronunciado al respecto, la demanda habrá conseguido agriar de alguna forma el triunfo de Enrique en la gala del pasado domingo de los American Music Awards, donde se alzó con el premio al Artista Latino Favorito del público.

En el terreno personal, la vida del madrileño también ha estado marcada durante las últimas semanas por las incesantes especulaciones sobre su separación de la extenista Anna Kournikova tras más de 14 años de relación, unos rumores que el entorno más próximo de la pareja se vio obligado a desmentir durante la más reciente visita de Enrique a España, en la que una vez más su pareja brilló por su ausencia.

"Es totalmente falso [que hayan roto], no es verdad", aseguraron varias fuentes del círculo más íntimo del artista a la revista ¡HOLA!

Por: Bang Showbiz