Entre la espada y la pared, así está Shakira en su dilema de cómo volver a la música

"No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer porque no lo he hecho antes. No he hecho una gira con dos hijos y un marido que además no se puede mover de su ciudad, porque Gerard está anclado a Barcelona, es como un soldado. No se tiene que dejar la vida en el campo, pero casi, y no le dejan irse", explicó la colombiana en una entrevista al programa 'Un nuevo día' de la cadena Telemundo.

Lo que sí tiene claro la intérprete es que, independientemente del momento profesional en el que se encuentre, su prioridad siempre será la educación de sus dos hijos, de quienes espera que se conviertan en dos personas "de bien".

"En lo personal ahora sueño con educar bien a mis hijos, con que se sientan amados y con que lleguen a ser buenas personas e instrumentos de bien para la sociedad, y que sean generosos", añadió.