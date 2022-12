Enrique Iglesias justifica el comportamiento de Justin Bieber

El extrovertido Enrique Iglesias no ha dudado en quitar hierro a las polémicas en las que se ha visto inmerso Justin Bieber durante los últimos meses, ya que comprende perfectamente que los 19 años del cantante le lleven a hacer todo tipo de locuras para disfrutar de la vida con intensidad. Tanto es así, que el mismo Enrique reconoce haber tomado parte en actividades poco recomendables cuando tenía la misma edad que el controvertido artista canadiense.

"Creo que se está exagerando bastante con todo lo que le ha pasado a Justin Bieber . Quiero decir, cuando eres adolescente a veces no puedes evitar experimentar ciertos peligros para sentir la adrenalina, ¿quién no ha hecho carreras con sus amigos en alguna ocasión? Yo las hacía siempre que podía. Desafortunadamente, cuando eres un personaje público, maduras y aprendes de los errores mientras todo el mundo te analiza con un microscopio. No tienes intimidad", comentó el artista español a la emisora británica Capital FM.

De la misma forma, Enrique está seguro de que la mala racha personal que parece atravesar Bieber desde su ruptura con Selena Gomez no tendrá consecuencias negativas para su carrera a largo plazo, ya que piensa que sus travesuras caerán en el olvido con el paso del tiempo.

"No creo que todo esto vaya a echar por tierra su trayectoria musical. Siempre y cuando esto no empeore, mientras no acabe desarrollando un verdadero problema con las drogas y se vuelva completamente loco, no hay por qué dramatizar tanto la situación. Creo que todo lo que le está ocurriendo es algo común entre muchos adolescentes que tienen que conocerse a sí mismos", señaló.

Enrique Iglesias conoce desde su más tierna infancia las sensaciones que se desprenden de estar bajo la atenta mirada de la opinión pública, por lo que no resulta extraño que su último sencillo junto a Pitbull, 'I'm A Freak', haya generado un gran debate en España por la gran carga sexual que presenta el video promocional, unas críticas de las que, por ahora, el intérprete se mantiene completamente en silencio.

Por: Bang Showbiz