Emma Watson se alejará del cine temporalmente

Una vez concluya su carrera de Filología Inglesa en la Universidad de Brown (Estados Unidos), la actriz Emma Watson quiere dedicar los siguientes meses a cultivar sus aficiones lejos de la industria cinematográfica.

"Cuando acabe mis estudios, por fin tendré tiempo libre para dedicarme únicamente a mis aficiones. Eso sí, no quiero saber nada del cine. Quiero encontrar algo completamente diferente y que a la vez me motive. Me encanta pintar, así que no descarto dedicarme a ello o acudir a clases para mejorar mi destreza. O quizás me dedique a dar clases de yoga porque ya me he sacado el certificado oficial", reveló la intérprete a la revista Wonderland.

Sin embargo, la estrella de Hollywood no tiene ninguna duda sobre su futuro profesional a largo plazo, el cual ve ligado al mundo de la interpretación.

"Creo que todavía me queda muchísimo por aprender como actriz. Me gustaría dedicarme al teatro por un tiempo. Y también me encantaría cantar, eso sí que sería todo un desafío", indicó al mismo medio.

Emma está convencida de que todos los conceptos que ha adquirido durante sus estudios le servirán para afrontar su trabajo en la gran pantalla desde una nueva perspectiva, ayudándole a entender la estructura de un guion o la personalidad de un personaje con más facilidad.

"He tenido la oportunidad de leer muchos clásicos durante la carrera, y creo que ha sido bastante útil porque eso me ha ayudado a aumentar mi capacidad de análisis. Ahora veo el mundo desde una perspectiva diferente y soy una persona con muchos más recursos. De hecho, cuando me leo el guion o la historia de alguna película en la que participo, los entiendo mucho más fácilmente y eso hace que mi trabajo como actriz sea más interesante", explicó.

Por: Bang Showbiz