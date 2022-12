Elsa Pataky, la mejor compañera de juegos de su hija India

Aunque hace apenas una semana Elsa Pataky deslumbraba en los desfiles de la Semana de la Alta Costura de París, la actriz también sabe aparcar a un lado su faceta más glamourosa para ejercer como madre a tiempo completo de sus mellizos Sasha y Tristan (3 meses), y sobre todo para dedicar los escasos ratos libres que le deja el cuidado de los pequeños a jugar con su primogénita India Rose.

"¡Estoy jugando como una niña! India y yo nos lo pasamos en grande", confesó la mujer de Chris Hemsworth en su cuenta de Instagram, dejando de paso claro que apenas tres meses después de haber dado a luz ya está lo suficientemente en forma como para poder seguir el ritmo de su pequeña de apenas dos años.

Además de una oportunidad para estrechar aún más el vínculo con India, las actividades físicas que comparte con su pequeña suponen sin duda la ocasión perfecta para que Elsa continúe con el activo ritmo de vida que siempre ha intentado mantener, una costumbre que se ha visto ligeramente trastocada tras la llegada de los mellizos.

"Yo siempre he sido una persona muy disciplinada, pero la llegada de mis hijos me ha hecho más disciplinada todavía. Antes podía hacer deporte cuando quería, y ahora que tengo menos tiempo, lo que hago es ser todo lo organizada que puedo. Primero, llevo a India a clase, luego doy el pecho a los niños, y al final del día siempre me queda al menos media hora para irme a nadar a la piscina", revelaba recientemente la intérprete a la revista Hoy Corazón.