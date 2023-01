Ellie Goulding confirma su ruptura con Dougie Poynter

Aunque la cantante Ellie Goulding ha concluido su relación con el roquero Dougie Poynter únicamente tiene buenas palabras para su ex, a quien considera una "persona muy especial" a la que le desea todo lo mejor en esta vida.

"Dougie es una persona muy especial. Es una de las personas más especiales del mundo y me alegro mucho de que le estén yendo bien las cosas en Los Ángeles. Es uno de mis mejores amigos y sé que él siente lo mismo por mí. Creo que para mí y para cualquier otra persona que esté pasando por lo mismo que yo, lo más importante es llegar a conocerte y a quererte, y la única forma de conseguirlo es pasando algo de tiempo a solas. Las últimas semanas han sido una nueva etapa porque he pasado mucho tiempo sola, pero eso es algo saludable para mí. Todavía es algo muy reciente, pero me siento muy feliz estando sola", aseguró la intérprete al periódico Daily Mirror.

Publicidad

El mejor refugio de Ellie tras su ruptura ha sido el trabajo, y especialmente su gira de conciertos, que le está ayudando a mantenerse ocupada y a no pensar en el pasado.

"Ya no estoy en una relación sentimental y ha resultado duro. Todo el mundo sabe que romper con alguien es algo terrible, es complicado y resulta muy duro. Nunca es fácil y no puedo pensar en uno solo de mis amigos que haya vivido una ruptura sin pasarlo mal. Así que ha sido duro, sí, y me alegro de estar completamente ocupada con mi gira y encontrándome con mis fans. Creo que si no tuviera la gira sería bastante más duro porque cuando estás solo te dedicas a darle vueltas a las cosas. Estoy intentando mantener la cabeza ocupada viendo cosas y leyendo", añadió.

Tras concluir su gira, Ellie tiene previsto poner en pausa su carrera musical para concentrarse en sí misma.

"Tomarme un descanso será algo bueno tanto para mí como para mi salud mental. No estoy componiendo material nuevo. No sé cuándo publicaré un nuevo disco. Puede que no sea ni siquiera el año que viene. Necesito desconectar. Mi plan es tomarme el mes de agosto de vacaciones y dedicarme más a mis obras caritativas, y de cara al próximo año necesito dedicarme a vivir un poco. ¿Quién sabe? Mi situación ha cambiado", confirmó al periódico The Sun.

Publicidad

Por: Bang Showbiz