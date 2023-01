El príncipe Enrique vuela a Canadá para ver a su novia tras concluir su viaje por el Caribe

Tras concluir su viaje oficial por el Caribe en representación de la reina Isabel II, durante el que visitó siete países diferentes en quince días, el príncipe Enrique de Inglaterra alteró sus planes de regresar directamente a Inglaterra para, en su lugar, poner rumbo a Toronto (Canadá) este domingo por la noche para reunirse con su novia, la actriz Meghan Markle.

"No podía esperar a verla. Se suponía que iba a volar de regreso a Londres junto al resto de la comitiva en un avión de British Airways, pero cambió de idea y fue directamente a verla porque ninguno de los dos podía soportar pasar más tiempo separados", aseguró una persona cercana al nieto de Isabel II al periódico The Sun, que no duda en interpretar este gesto como una señal de que Enrique está dispuesto a luchar por el futuro de su relación sentimental con la guapa intérprete.

"Esta es una solo una muestra más que prueba lo enamorado que está de ella. Está completamente encandilado y nunca lo había visto tan feliz, es maravilloso".

Los dos enamorados no han tenido oportunidad de pasar tiempo juntos desde que la protagonista de la serie 'Suits' visitara al hijo pequeño del príncipe de Gales en Londres hace unas tres semanas, antes de que arrancaran sus compromisos oficiales en el Caribe.