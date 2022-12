El mánager de Justin Bieber desmiente su retirada

Aunque el problemático Justin Bieber concentró la atención de todo el mundo al anunciar que estaba planeando retirarse del mundo de la música tras la publicación de su próximo disco, su representante Scooter Braun asegura ahora que las palabras del ídolo juvenil han sido sacadas de contexto y que solo reflejan la extenuación de un chico que no ha parado de trabajar en los últimos años.



"Justin Bieber no está acabado todavía, de eso puede estar seguro todo el mundo, solo necesita adaptarse por completo a una vida en la cumbre del pop que no es fácil. Su carrera sigue siendo un proyecto que hay que seguir desarrollando con mucho cuidado, dejándole también tiempo para que pueda dedicarse a sus asuntos propios", reveló Scooter Braun en la presentación del documental ' Believe ' sobre la exitosa gira mundial del joven artista, la principal fuente de agotamiento que, según su mánager, ha motivado que Justin haya pensado en abandonar la música.



"Como chico de 19 años que es, tomará una serie de decisiones que con el tiempo resultarán ser aciertos o errores, pero lo que está claro es que le sigue apasionando la música y que seguirá estando ahí para los miles de chicos que le adoran. Solo necesita descansar un poco y aislarse unos meses de la opinión pública para recuperar energías", apuntó.



Como si se tratara de una especie de justificación oficial a su errático comportamiento de los últimos meses -escándalos sexuales, multas y agresiones a paparazzi, entre otros ejemplos- el nuevo documental sobre el artista canadiense exhibirá su lado "más vulnerable" y "pasional" con el objetivo de acercar su verdadera personalidad a su legión de fans, quienes acabarán gratamente impresionadas con el retrato tan íntimo que la cinta hace de su ídolo.



"Las chicas van a acabar conmocionadas al ver a Justin en todo su esplendor, ya que el documental le muestra en una situación de máxima presión que saca su lado más vulnerable y pasional. La película proyectará sin ningún tipo de limitaciones tanto sus buenos como sus malos momentos, lo que en definitiva es la dualidad de la naturaleza humana", explicó Scooter Braun durante el evento.



