El 'Joker' de Joaquin Phoenix llegará a los cines en octubre de 2019

Comienza la cuenta atrás para que el villano más temido y sádico del universo DC, el Joker, regrese por todo lo alto a la gran pantalla con el estreno de una película homónima que, evidentemente, le tendrá a él como indiscutible protagonista, aunque de momento no han trascendido demasiados detalles sobre la misma.

Y es que, como han confirmado los estudios Warner Bros. el némesis por excelencia de Batman, interpretado en esta ocasión por el oscarizado Joaquin Phoenix, volverá a los cines concretamente el 4 de octubre de 2019, la fecha en la que fans de todo el mundo podrán conocer más detalles sobre los orígenes del personaje y su caída en las garras del mal.

Como han advertido algunos expertos del sector, es más que probable que "Joker" tenga que competir en octubre del año que viene con dos de los proyectos más ambiciosos que tienen en cartera los principales competidores de la distribuidora, Paramount Pictures y Fox, quienes han escogido fechas similares para lanzar "Gemini Man" y "The Woman in the Window" -protagonizada esta última por Amy Adams-, respectivamente.

Poco después de que se confirmara su fichaje y, por tanto, que seguirá los pasos de intérpretes tan reputados como Jack Nicholson, el fallecido Heath Ledger, Jared Leto y Mark Hamill -este en la versión animada del antihéroe-, Joaquin Phoenix ha tratado de desvincularse del trabajo realizado por sus predecesores para prometer un enfoque radicalmente distinto para su interpretación del Joker.

"Quiero hacerlo desde una perspectiva única, y no me gustaría que se clasificara esta película en función de un solo género. No diría que va a ser una película de superhéroes o el típico blockbusters de los estudios. Siento que es algo diferente y, sobre todo, que Todd [Phillips, director de la cinta] está decidido a hacer algo sorprendente y rompedor. Le apasiona su trabajo", expresaba Phoenix en una entrevista reciente.

