Joaquin Phoenix: 'Los premios son peligrosos para un actor'

El actor Joaquin Phoenix tiene una trayectoria en el cine digna de destacar con cinco nominaciones a los Globos de Oro y tres nominaciones a los Óscar, pero aunque considera que los premios sí que ayudan a un actor en su carrera cree que pueden ser un lastre para aquellos intérpretes que solo buscan papeles que les vayan a reportar una "validación".

"Los premios pueden hacer cosas increíbles por la carrera de un actor. Los Óscar han cambiado completamente mi carrera para mejor. Pero hay también un peligro: que estés constantemente buscando esa validación, que estés intentando hacer algo solo para obtener una respuesta concreta. No me gusta ese tipo de interpretación. Actuar mal es ser consciente de ti mismo", explicó el actor al periódico The Guardian.

Publicidad

Phoenix tiende a evitar participar en grandes películas porque piensa que tienen estándares de calidad más bajos que los filmes más pequeños, que no tratan de seducir a un mercado de masas.

"Obviamente cuanto más dinero hay en juego, más se espera que ese dinero se recupere, ¿no? Por lo que comienzas a bajar tus estándares. Tratas de apelar al mayor mercado posible. Creo que esa es la razón por la que no he hecho películas grandes", añadió.

Así las cosas, el único al que a Phoenix realmente le importa agradar es al director que le ha contratado.

"La única aprobación que busco es la del director. Lo quieres hacer bien. Quieres alcanzar la visión del director", afirmó.

Publicidad