Joaquin Phoenix encontró 'liberador' el extraño comportamiento que desplegó en 2009

El actor causó controversia con el extraño comportamiento que desplegó en 2009, cuando incluso dio una entrevista a David Letterman en la que respondió solo con monosílabos, una actitud que se supo después formaba parte del documental "I"m Still Here", producido por Casey Affleck y el propio Phoenix.

"Al contrario de cuando estás actuando y todo el mundo está ahí para apoyarte y puedes hacer cuantas tomas requieras, cuando hice esos conciertos y la película, la red de seguridad no estaba ahí. O a lo mejor la red estaba ahí pero estaba vieja, gastada, llena de agujeros y probablemente a punto de caerse", declaró el intérprete a la revista Playboy.

Una escena en particular durante un concierto muestra a Joaquín saltando en el público y encarándose con alguien, una experiencia que encontró "miedosa y genial".

"Cuando estás en frente de miles de personas en un club y simulas pelear con alguien, todo el mundo cree que es verdad salvo tú y el chico contra el que estás peleando, no sabes lo que va a pasar y el resultado es poco claro. Fue algo aterrador, pero también fue una gran experiencia. Me dije a mí mismo que tenía que hacerlo para experimentar algún cambio, no sé si lo conseguí, solo el tiempo lo dirá", añadió.

Después de conocerse que su comportamiento era un engaño, Joaquin volvió al "Late Show with David Letterman" para disculparse, pero los espectadores comenzaron a especular que el presentador sabía que todo aquello no era más que una representación, algo que el actor todavía niega.

"David Letterman no fue mi cómplice. Mis agentes, mi publicista Sue Patricola -lo hizo muy bien, parecía muy preocupada en la película, ¿verdad?- estaban conmigo, por supuesto. Pero fíjate, David Letterman es una de las personas más inteligentes que conozco en el mundo de la televisión, es imposible que él no se diera cuenta de lo que estaba pasando de alguna manera. Es lo único que puedo decir al respecto", concluyó.

