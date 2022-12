El hijo pequeño de Ricky Martin da señales de haber heredado el talento de su padre

A pesar de tener apenas seis años, los gemelos de Ricky Martin, Matteo y Valentino, ya han dado señales de tener unas vocaciones profesionales claramente definidas. Mientras Matteo parece haber heredado el talento para la música de su famoso padre, Valentino suele preferir dedicar su tiempo libre a actividades tranquilas y relajadas, como la jardinería.

"Uno de ellos es baterista. Mi propio batería me dijo: 'No es que toque la batería, ¡es que le saca sonido al tambor!'. Ese es Matteo. Valentino es mucho más paz y amor, y de momento se va con las plantas y siempre está lleno de lodo. Es más fantasioso y me encanta. Son muy diferentes", reveló el portorriqueño a la revista Elenco.

Por el momento, la principal preocupación de Ricky es que sus pequeños disfruten de una infancia lo más normal posible a pesar de sus cambios constantes de residencia, algo que está convencido de que resulta muy beneficioso para su educación visto lo bien que se han adaptado a "vivir en la carretera" prácticamente desde el día en que nacieron.

"Cuando estaba haciendo el musical 'Evita' en Broadway ya empezaron el colegio allí, en Nueva York. Claro que estuve con ellos el primer día de colegio, y el resto del año también. Pero ahora no nos queda otra que traernos un tutor de viaje con nosotros para que los eduque. La estabilidad de mis hijos consiste en que yo esté a su lado, así que la solución es que se venga el maestro con nosotros", explicaba en 'El Show de Omar y Argelia' de la emisora Uforia Música.

Bang Showbiz.