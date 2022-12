El drama de Pamela Anderson deja 'consternada' a su madre

Las revelaciones de la actriz Pamela Anderson sobre los frecuentes abusos sexuales que definieron una parte importante de su infancia han estremecido a la opinión pública, aunque nadie ha experimentado el profundo dolor que siente a día de hoy la madre de la artista, Carol, que hasta la fecha desconocía el calvario que tuvo que superar su afamada hija.

"Es una situación terrible, lo que le sucedió a Pamela es una auténtica tragedia, y el hecho de que tuviera que superarlo en solitario es horrible. Estoy como atontada ante la noticia, porque yo no sabía nada de todo esto. Cuando me enteré, me quede sentada en silencio y no sabía cómo reaccionar. Mi marido Barry y yo siempre pensamos que habíamos estado ahí para nuestros hijos, pero de repente hemos descubierto que no sabíamos lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor", declaró Carol a la edición digital del diario Daily Mail.

Uno de los puntos sobre el que Pamela quiso insistir durante su conmovedor relato es que nunca trató de culpar a sus padres por no haber sido capaces de protegerla. Varias décadas después, la popular intérprete de 'Los vigilantes de la playa' solo ha sido capaz de confesar a su madre su dramática experiencia a través de un correo electrónico y únicamente después de haberla hecho pública.

A su paso por el Festival de Cannes, Pamela confesó abiertamente que tuvo que soportar los tocamientos constantes de su niñera cuando solo tenía 6 años, una violación por parte del hermano mayor de una de sus amigas a los 12 años y otra llamativa violación a cargo de su novio de la adolescencia junto a varios de sus compañeros.

Tras sus declaraciones, la policía del país natal de la intérprete, Canadá, ha abierto una investigación sobre los hechos y espera poder tomar declaración cuanto antes a Pamela, que en la actualidad comparte su vida con sus hijos Brandon (17) y Dylan (16) y su exmarido Rick Salomon, con quien se reconcilió a principios de este año.