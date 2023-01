El atraco que sufrió Kim Kardashian le ha permitido 'crecer y evolucionar' como persona

Casi cinco meses después de que Kim Kardashian fuese maniatada y atracada a punta de pistola en su apartamento de París, un traumático suceso que la apartó de la esfera pública durante cerca de doce semanas, ahora la mujer de Kanye West se ha sincerado por completo y en primera persona sobre el cúmulo de sensaciones que ha venido experimentado tras vivir el episodio más terrorífico de toda su vida.

Kim Kardashian se destapa y habla sobre su traumático secuestro en París.

"Viví una experiencia horrible y no dejé que me llevara con ella, en su lugar crecí y evolucioné hasta dejar que la experiencia me enseñara. Puedo decir que ahora soy mejor persona... Gracias por dejarme contar mi historia esta noche", reza el mensaje que acompaña una de las últimas fotos que atesora de sus estancias parisinas, en la que aparece junto a su madre y sus hermanas Kendall y Kourtney en Instagram.

Kim Kardashian cree que fue un 'blanco fácil' para los ladrones.

Esta actualización de sus redes sociales coincide con el esperado programa especial de 'Keeping Up with the Kardashians', emitido la noche del domingo en Estados Unidos, en el que la celebridad narra a sus hermanas la terrible experiencia que vivió aquella noche de octubre en la capital francesa, cuando un grupo de hombres entraron en su habitación y se hicieron con un botín de joyas valorado en diez millones de dólares.

"El episodio de esta noche va a ser muy duro para mí. Sin embargo, creo que es importante contar esta historia a través de mis ojos y no en una entrevista en la que mis palabras puedan ser manipuladas. Siempre he compartido todo y no me voy a echar atrás, cuando ha sido una de las experiencias que me ha cambiado la vida. Nunca desearía esta experiencia a nadie, pero he aprendido lecciones de vida y me siento bendecida de poder estar sana con mis hijos y mi marido. A mis amigos, mi familia, mis seres queridos, no puedo agradeceros lo suficiente haber estado conmigo cuándo más os necesité. A la Policía francesa, gracias por vuestro increíble trabajo", publicaba en su cuenta de Instagram horas antes del esperado programa especial.

Por: Bang ShowBiz.

