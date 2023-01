Édgar Ramírez ganó confianza en sí mismo gracias al boxeo

Para el actor Édgar Ramírez aprender a pelear con el objetivo de encarnar al boxeador Roberto Durán en la película 'Hands of Stone' supuso una inyección de seguridad en sí mismo que se reflejó hasta en su manera de caminar por la calle.

"Soy un tipo pacífico, pero entrenar de esa manera hace que cambies hasta la manera en la que caminas por la calle porque sabes que puedes defenderte y patearle el cu*o a cualquiera", confesó el intérprete en una entrevista a la revista Details, donde relató el desafío que supuso aprender a pelear en "tugurios" de Panamá: "A los tipos que me enseñaron no les importa que seas actor. A ellos les dijeron: 'Enseña a este cómo pelear'. Yo no podía ir a un gimnasio pijo para aprender eso".

Aunque Édgar siempre está dispuesto a modificar su aspecto físico para un papel -como hizo para 'Hands of Stone' o 'Point Break'-, también sufre por culpa de las restricciones en su dieta. De hecho, en su último trabajo en la cinta 'Gold', se le hizo especialmente duro mantener la línea por culpa de su compañero de rodaje, Matthew McConaughey

"Acabo de terminar de rodar 'Gold' en Tailandia con Matthew McConaughey. Él también se compromete mucho con sus personajes a nivel físico. Para este último tuvo que engordar, podía comer lo que quería. Así que él estaba allí sentado comiéndose un plato de pasta boloñesa mientras yo tenía que comerme una ensalada de atún, y yo pensaba: 'Serás capu**o'", recordó.