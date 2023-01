Ed Sheeran compra un piso a sus padres enfrente de su casa de Londres

El cantante Ed Sheeran ha gastado 750.000 libras (1 millón de euros, 1.1 millón de dólares) en comprarles un piso a sus padres, John e Imogen, en el norte de Londres (Inglaterra) cerca de su propia casa -valorada en 9 millones de libras- para que así puedan visitarle siempre que les apetezca.

"Les he comprado un piso. Yo ya tengo una casa. Les he comprado un piso y un coche para que puedan quedarse allí cuando quieran. Está justo enfrente del mío. La cosa es que ya me compré una casa a un kilómetro y medio de donde vivimos en el campo, y he comprado una casa y un piso que están en la misma calle en Londres. Así que cuando tenga niños, en cuanto empiecen a ser un poco irritantes, tendré a los abuelos justo al lado", explicó el intérprete al periódico The Sun.

Además, Ed también les ha comprado un coche de la marca Mini Cooper para que lo tengan a su completa disposición cuando viajen a la capital británica.

"Pensé que así, en lugar de tener que conducir su coche cada vez que están en la ciudad, podrían utilizar el Mini cuando estén de visita", añadió.

Los padres de Ed le sacarán sin duda mucho partido al generoso regalo de su hijo ahora que este ha anunciado que se tomará un descanso de la música de diez meses para viajar, relajarse y pasar tiempo con sus seres queridos y con su novia, Cherry Seaborn.