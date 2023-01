Dwayne Johnson deja de lado sus diferencias con Vin Diesel por el 'bien' de 'Fast and Furious 8'

Fiel a la naturalidad con la que siempre se ha expresado sobre cualquier asunto de su vida personal o de su ámbito profesional, el actor Dwayne Johnson, conocido como 'La Roca' durante sus años en el mundo de la lucha libre, ha admitido abiertamente que el vínculo que le une a Vin Diesel, con quien ha coprotagonizado varias entregas de la famosa saga de acción 'Fast and Furious', no ha sido precisamente idílico a lo largo de todo este tiempo, lo que por otro lado nunca ha sido obstáculo para que ambos pudieran trabajar codo con codo y hacer que cada película de la saga, incluida la octava que se estrenará próximamente, fuera todo un éxito.

¿Por qué pelearon Dwayne Johnson y Vin Diesel en el rodaje de ‘Rápido y furioso 8’?

Publicidad

"Me imagino que, como en cualquier otro plano de la vida, siempre encontrarás gente con la que mantienes diferencias y que tiene una filosofía distinta a la tuya en lo que a los aspectos más fundamentales se refiere y en la forma de hacer las cosas. Pero lo digo una vez más, lo más importante aquí es la película", explicó el musculoso intérprete al portal de noticias 'Entertainment Tonight' sobre una rivalidad que ha dado lugar a toda clase de conjeturas sobre supuestos conflictos que de momento no han sido corroboradas.

Vin Diesel amenaza con revelarlo 'todo' sobre su disputa con Dwayne Johnson

Hace solo unos días, era Vin Diesel quien se pronunciaba sobre tan delicado tema y también el que se encargaba de mandar las señales más contradictorias sobre el actual estado de su relación laboral, ya que a pesar de dirigir un sinfín de halagos a su compañero de franquicia y destacar de él que era una persona "agradecida", también insinuaba de alguna forma que Dwayne no sería del todo consciente de lo mucho que Vin le habría "protegido" a lo largo de estos años en su papel de "referente" para todos aquellos nuevos ídolos de acción que aparecen en la industria.

"No creo que el mundo sepa que en realidad somos muy cercanos, tenemos una relación estrecha pero extraña. En cualquier caso creo que muchas de las cosas que se han dicho de nosotros son exageradas. Sé que aprecia lo mucho que he trabajado en esta franquicia, lo mucho que la he protegido y lo mucho que le he protegido a él. Y si no es así me da igual, no tiene por qué saberlo, aunque estoy convencido de que sí lo sabe. Dwayne solo tiene un hermano mayor en esta saga y sabe que soy yo. No siempre es fácil tener dos machos alfa en el set, pero lo cierto es que siempre le he apoyado. Soy la primera estrella de Hollywood multicultural y me alegra ver que cada vez somos más en esta industria. Antes de mí no había nadie así", explicaba Vin Diesel en un acto promocional de 'Fast and Furious 8' que también le llevó a alabar efusivamente a sus compañeras femeninas, Charlize Theron, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster, además de recordar a su fallecido "hermano" Paul Walker.