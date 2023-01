Dulce María busca un hombre mayor que ella para sentar cabeza

El hombre perfecto para Dulce María debe ser unos cuantos años mayor que ella y tiene que estar dispuesto a embarcarse en una relación formal encaminada a formar una familia.

"No tengo una imagen definida [de hombre], pero buscaría a alguien un poco más grande, que sepa el valor del compromiso, que sepa amar y espere lo mismo", confiesa Dulce en una entrevista a Estilo DF, en la que deja además muy claro que no le interesan las aventuras de una noche: "Sé que no quiero una relación casual o temporal. Sé que en algún momento tendré un proyecto de vida, formaré una familia, pero será con alguien comprometido, aunque cada vez es menos la gente que busca estabilidad. La gente se ha vuelto desechable".

Uno de los problemas con los que se suele topar la estrella de la música a la hora de conocer a potenciales candidatos a ocupar su corazón es que casi ninguno es capaz de ver más allá de su fama.

"Me ven como un personaje, no es fácil que alguien quiera asomarse a ver a la mujer que soy en realidad. El primer reto es que me conozcan como soy", añade.

A la espera de que aparezca el hombre de su vida, a Dulce María no le faltan planes con los que ocupar su tiempo. En el terreno profesional tiene previsto participar en el rencuentro del grupo musical Jeans y dar vida a uno de los personajes de la telenovela 'Corazón que miente', y en el plano personal no descarta retomar los estudios para sacarse una "espinita" que tiene clavada desde hace tiempo.

"No descarto estudiar algún diplomado relacionado con diseño publicitario. Me gusta la mercadotecnia, pero definitivamente sería algo temporal, como para sacarme la espinita. Buscaría algo de corta duración porque soy muy dispersa. Me gusta todo lo relacionado con la creatividad, y me agradaría solo como un apoyo a mi carrera, en ningún momento para vivir de ello: no podría estar cuatro años sentada en una clase, pero sí buscaré hacer algo en línea".