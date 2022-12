"Me encanta disfrazarme, mis favoritos son los personajes de la tradición del folclore, he sido diablo, matachín, indígena, entre otros. Me gustan los atuendos típicos, porque yo creo que reflejan parte de nuestra identidad".

Con cada traje, Frank trata de rendirle honor a las distintas culturas y este año el homenaje será para la danza del torito que se hace en Barranquilla.

Prensa Canal Caracol