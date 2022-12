Derek Luke defiende a su mujer ante quienes la critican por ser hispana

El actor de la serie 'Empire', Derek Luke, está indignado tras ver los comentarios que algunos de sus fans han dejado en las redes sociales criticando su relación con Sophia Adella Luke, con quien contrajo matrimonio en 1998, porque él es afroamericano y ella hispana.

"Normalmente no me meto con las opiniones de otros porque cada uno tiene derecho a expresar la suya. Pero estamos en el año 2015 y salir con una persona de diferente raza no debería ser un problema. Estoy haciendo algo inusual para mí leyendo todos los comentarios que hay sobre mi mujer, y me están molestando bastante", escribía el actor junto a una foto con su esposa en su cuenta de Instagram.

Desde el punto de vista de Derek, el gran problema que se esconde tras los mensajes racistas contra su mujer es la "ignorancia" de algunas personas.

"Con quien decidas mantener una relación es asunto de cada uno. En vez de centraros en la felicidad y la pureza del amor, por alguna razón decidís centraros en el color. No tiene ningún sentido para mí, pero supongo que es cosa de la ignorancia. La gente se precipita al juzgar, cuando ni siquiera sabe distinguir las diferencias entre razas".

Finalmente, el actor quiso zanjar el tema con una tierna declaración de amor a Sophia, en la que señala que su mujer tiene un "corazón de oro".

"Puede que mi mujer no sea negra, pero es mi mujer, y tiene un corazón de oro. Sophia Luke es hispana. No es blanca, ni negra, ni china, es hispana. ¡Y es mi mujer!", añadía el actor.