Demi Lovato quiere acabar con el estigma en torno a las enfermedades mentales

A través de su batalla personal contra el trastorno bipolar, la cantante Demi Lovato (22) ha aprendido la importancia de no aislar socialmente a las personas que padecen una enfermedad mental, y para ello ha decidido lanzar su propia campaña: 'Be Vocal: Speak Up for Mental Health' ['Alza la Voz: Habla sobre las Enfermedades Mentales'].

"Sencillamente creo que las enfermedades mentales son algo sobre lo que la gente necesita aprender más. Quiero que todo el mundo sepa que está bien solicitar ayuda y que no pasa nada por padecer una enfermedad mental", aseguró la joven a la revista PEOPLE.

Publicidad

Una de las razones que ha impulsado a Demi a crear esta iniciativa es el recuerdo de su padre, Patrick, que tuvo que lidiar con un trastorno similar al suyo hasta su muerte en 2013.

"Tuve que ver cómo vivía una vida muy desafortunada debido a la falta de tratamiento", recordó emocionada.

En la actualidad, Demi -a quien le fue diagnosticada bulimia, adicción a las drogas y al alcohol y un trastorno bipolar en 2011- asegura sentirse mejor que nunca gracias en gran parte al éxito de su carrera y al apoyo de su novio Wilmer Valderrama.

"Me encuentro muy bien, de verdad. Tengo mucho éxito, pero lo más importante es que estoy sana y feliz, y que no permito que sea mi enfermedad la que me defina".