Demi Lovato ejerce de 'hermana mayor' con sus pupilos musicales

Lejos de comportarse como la estrella internacional que en realidad es, Demi Lovato siempre ha hecho gala de una actitud muy cercana y natural, especialmente cuando se trata de animar y aconsejar como una "hermana mayor" a sus pupilos musicales, entre los que se encuentra la joven cantante Bea Miller, a quien conoció mientras participaba como jurado en la edición estadounidense de 'Factor X'.

"Estamos muy unidas y siento que puedo llamarla para preguntarle lo que sea y para pedirle ayuda si lo necesito. Para mí es como una hermana mayor", explicó Bea a Fuse TV.

Pero los sabios consejos de Demi no son los que han logrado que se gane la admiración incondicional de jóvenes artistas, sino su amabilidad y su actitud cercana a la hora de tratar con ellos, tal y como pudo comprobar la propia Bea mientras la acompañó en su gira de conciertos.

"En el penúltimo concierto que ofrecí como su telonera me bajé del escenario y vi que estaba en uno de los laterales con su bata puesta viendo mi actuación. Me dijo que había estado maravillosa. No pude evitar pensar: '¡Dios mío, ha estado viéndome todo el rato!'. Fue muy amable, que se tomara el tiempo para salir de su camerino para verme significó muchísimo para mí. Fue increíble", añadió.

Sin duda, tales palabras de alabanza serán el mejor de los halagos para Demi, quien nunca ha ocultado su intención de ser para otros el modelo a seguir que ella nunca tuvo durante su adolescencia, marcada por sus trastornos alimenticios y sus problemas con alcohol.

"Cuando era joven, necesitaba a alguien del mundo del espectáculo a quien idealizar, alguien que representase la positividad, la luz y la felicidad, y que quisiese cambiar el mundo. Y como no tuve nada de eso, me he dado cuenta de que quiero poder serlo para alguien más, aunque solo sea para mi hermana de 12 años", confesaba recientemente Demi a la revista Cosmopolitan para Latinas.