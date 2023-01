Demi Lovato cree que infravalorarse puede ser 'muy peligroso'

Tras años de desórdenes alimenticios y problemas con su imagen, Demi Lovato ha aprendido a ganar seguridad en sí misma, lo que ve necesario para poder transmitir algo positivo a los fans que la tienen como ejemplo.

"Tengo que ser responsable, porque hay gente que me tiene como modelo. En ocasiones no me siento segura, me siento insegura con mi cuerpo. Creo que lo importante es que demuestre lo que digo con mis actos. Tengo que ser responsable. De hecho hay veces que me ayuda porque puedo mirarme al espejo y sentirme insegura; entonces me digo: 'No, no es eso lo que represento. Tú estás segura de ti misma. Eres guapa. Es suficiente de la manera que eres'. [Infravalorarte puede ser] muy peligroso. Es importante que los jóvenes no se acostumbren a eso. Tienen que crecer sintiéndose seguros y poderosos", declara en una entrevista a la web brasileña Papel Pop.

Demi quiere demostrar esta faceta a todos los niveles, incluso con el nombre de su disco, 'Confident' ('Segura de mí misma'), porque así es como se siente en este momento.

"La seguridad es algo con lo que todo el mundo se debate en algún punto de su vida. Ahora estoy en un momento de mi vida donde creo que he superado ese obstáculo en cierta medida. Algunos días no me siento segura, pero ahora sí, y en este periodo de mi vida me siento más segura que nunca de mi música y de quién soy como artista. Y quería que así se llamara mi álbum", añadió.