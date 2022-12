Demi Lovato agradece a Dios haber superado sus adicciones

La cantante Demi Lovato -que entró en rehabilitación en 2010 para tratar sus desórdenes alimenticios, además de sus adicciones al alcohol y las drogas, y las autolesiones- está orgullosa de que el próximo mes se vayan a cumplir tres años desde que dejara atrás todos sus demonios.

"A veces miro lo lejos que he llegado en mi viaje personal y me sorprendo. Lo he conseguido, ¡como una campeona! Tres años sobria el próximo mes. Siii. Dios es muy bueno. Mi mejor amigo creó el universo y aun así tiene tiempo para quererme", tuiteó.

Publicidad

Demi sufre además un desorden bipolar; un trastorno que le supone un reto diario.

"Es una lucha diaria. La trato con medicación. No todo el mundo hace eso. Pero en mí funciona. Eso es lo que a mí me sirve. Medicarme. Salir con gente. Ser honesta y agradecida por todo", afirmó tiempo atrás en Cosmo for Latinas.

La rehabilitación y el tratamiento médico pusieron a Demi en una situación que le llevó a vivir el año pasado uno de sus cumpleaños más felices, al encarar la fiesta de sus 21 años sobria y sin drogas por primera vez en muchos años.

"Estaba acostumbrada a beber y drogarme en mi cumpleaños. Siempre imaginé mi 21 cumpleaños como una gran fiesta donde me volvería loca. Pero me di cuenta de que la vida es mucho más que eso", explicó en la misma publicación.