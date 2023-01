¡De no creer! Hasta Zendaya sufrió tratos racistas

La actriz Zendaya siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua a la hora de denunciar aquellas situaciones que considera inaceptables, como la experiencia que ella y sus amigos vivieron ayer martes en un supermercado cuando, según la versión ofrecida por la intérprete, la cajera que tenía que atenderles les trató con hostilidad debido a su "color de piel".

La también cantante acudió a su cuenta de Snapchat para compartir con sus seguidores una serie de vídeos en los que relataba indignada el incidente: "Acabamos de salir de Vons. Intentaba comprar muchas tarjetas de felicitación. Hay un límite sobre el número que puedes comprar, pero la señora que nos estaba atendiendo... No parecía gustarle demasiado nuestro color de piel. Después me tiró la cartera. ¡No me lo estoy inventando! ¡Este es el tipo de situaciones con las que todavía tenemos que lidiar! Literalmente me tiró la cartera y dijo: 'No puedes permitirte esto'. ¡Eran 400 dólares! En resumen, todavía queda mucho por hacer en este mundo".

Publicidad

Sin embargo, Zendaya acabó rectificando algunos detalles de su historia inicial y aclaró que, en realidad, la dependienta decidió "atender a otros clientes" porque su tarjeta de crédito no funcionaba.

"No me la lanzó exactamente, fue más bien como un gesto de rechazo cuando le di las tarjetas de felicitación... Mi tarjeta no funcionaba y ella ya se puso a atender a otros clientes", añadió.

Más tarde, la artista quiso zanjar el tema que ella misma había abierto en la red social dando las gracias al encargado de la tienda que sí acudió para ayudarla a ella y a sus amigos.

"¡No pasa nada, amor para todos! Ojalá que la dependienta tenga una vida maravillosa. Un saludo para el mánager por venir y ayudarme, ¡tengo mis tarjetas de felicitación!", comentó en otra grabación.

Publicidad

Al margen de que el caso expuesto por la joven estrella esté directamente relacionado con las actitudes racistas que, desgraciadamente, siguen presentes en la sociedad, lo cierto es que Zendaya ya tuvo que soportar de forma reciente las críticas de un sector del público que no veía con buenos ojos su elección para dar vida a Mary Jane en la nueva versión cinematográfica de 'Spiderman', ya que el personaje del cómic original -y de las películas hasta el momento estrenadas- siempre se había caracterizado por su melena pelirroja y su tez pálida.