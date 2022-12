David Duchovny y Gillian Anderson siguen teniendo 'buena química'

Al actor David Duchovny no le preocupa la posibilidad de haber perdido la química con su compañera de reparto Gillian Anderson una década después del final de la serie 'Expediente X', que ambos han aceptado retomar ahora para continuar con la historia de los agentes del FBI Mulder y Scully.

"Creo que la química entre nosotros es buena. A ver, no lo hemos probado en una temporada. Con un poco de suerte todavía estará ahí. Creo que la química no es algo que puedas crear, y no me parece que puedas perderla. Hay o no hay. Y se ha dicho que la hay entre nosotros dos, así que me imagino que todavía estará ahí", confesó David a la revista Vulture.

Publicidad

Aunque el revival de la serie se anunció hace unos meses, David y Gillian llevan mucho tiempo intentando compaginar sus agendas para hacerlo realidad.

"Empezaremos a rodar en junio. Es algo en lo que llevamos trabajando entre bambalinas durante una temporada. Ha supuesto mucha planificación conseguir que los tres -Gillian, el creador de la serie, Chris Carter, y yo- podamos estar en el mismo lugar al mismo tiempo durante todo el tiempo que necesitemos. Es algo de lo que llevamos hablando un par de años", afirmó.

Por su parte, Gillian ha reconocido anteriormente que su relación con David siempre ha sido "intensa", hasta el punto de llegar a odiarse.

"Definitivamente, hubo periodos en que nos odiamos... Odiar es una palabra muy fuerte. No nos hablamos durante largas temporadas. Fue muy intenso, y los dos fuimos como un grano en el cu*o del otro en algún momento", reconocía Gillian durante una entrevista al periódico The Guardian.