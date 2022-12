David Bisbal tiene a su novia Eugenia Suárez 'muerta de amor'

Además de ser capaz de levantar pasiones entre sus entregadas admiradoras desde el escenario, David Bisbal también posee una faceta de seductor innata en su vida privada gracias a la combinación explosiva de talento musical y encanto personal, dos de las cualidades que han conseguido que la actriz Eugenia Suárez "esté muerta de amor" por él, hasta el punto de no poder evitar deshacerse en lágrimas cada vez que tiene que separarse del cantante por motivos profesionales.

"Las despedidas entre nosotros son horribles, lloro y todo, es muy novelero. Pero es que estoy muerta de amor, es más fuerte que yo", confesó Eugenia a la edición argentina de la revista ¡Hola!

La afición del artista almeriense por los grandes gestos románticos también habría ayudado a consolidar su relación con la joven actriz, logrando hacer un poco más tolerables las dificultades de llevar una relación en la distancia. De hecho, Eugenia valora inmensamente el gran esfuerzo que hace su novio por mantener viva la llama de la pasión en su relación mandándole mensajes a través de las redes sociales, en una excepción a la política de privacidad que suele aplicar en otros ámbitos.

"Yo me derrito. Con esas cosas me muero de amor, son detalles y más en la distancia. Es divino", aseguró la argentina, a quien Bisbal dedicó una tierna frase hace unos días en su cuenta de Twitter: "Si no te abrazo en 24 horas, soy hombre muerto".

Por: Bang Showbiz

Pero Eugenia no es la única que parece haber vuelto a recuperar la ilusión en el amor gracias a este nuevo romance, ya que el cantante ya ha dejado muy claro que su chica es la responsable de la radiante sonrisa que luce estos días.

"Tampoco me gusta dar muchos detalles, pero estoy contento y eso es lo que importa. [Eugenia] me dibuja una sonrisa, sí. El amor es muy importante para todos", confesaba recientemente el artista al programa 'Un Nuevo Día' de la cadena Telemundo.

