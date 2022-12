David Beckham considera a la reina Isabel II una 'mujer maravillosa'

Uno de los momentos más emocionantes en la vida del exfutbolista David Beckham fue conocer a la reina Isabel II en el palacio de Buckingham de Londres, un encuentro que confirmó su opinión de que la soberana es una "mujer maravillosa".

"La reina Isabel es una mujer maravillosa. Soy una persona muy tradicional y monárquica. Haber podido acudir al palacio de Buckingham para conocer en persona a la reina es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Es una persona increíble. Mis abuelos me educaron para que fuese un verdadero monárquico. En navidad solían hacernos ver el discurso de la reina y nos llevaban a ver el cambio de guardia en el palacio", aseguró el astro del balón al periódico The Sunday Times.

Por otra parte, y aunque hace tiempo que puso punto final a la carrera futbolística que le convirtió en uno de los hombres más admirados del Reino Unido, no lamenta en absoluto su retirada, ya que le permite dedicar su tiempo a nuevas aficiones, como el snowboard, deporte que tenía prohibido en sus años de deportista profesional.

"No considero que tenga una lista de tareas pendientes... Soy relativamente joven. Pero es cierto que ahora empiezas a interesarte mucho más por las cosas", añadió.